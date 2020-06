Fondo perduto, Gualtieri: quasi 1 milione domande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Oggi partirà una seconda ondata di pagamenti, credo che siamo ache continuano perchè ci sono due mesi di tempo". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Robertoi in merito ai finanziamenti a fondo perduto alle imprese,nella trasmissione Agorà su RaiTre.Il Titolare del Tesoro ha voluto rivendicare l'azione del Governo con il"Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dalgli stipendi aumenteranno perper 4,5 milioni aumenteranno di 180 euro netti al mese, per 11 milioni i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro, unLuci e ombre sulla cassa integrazione. L'inps "ha pagato tutte le domande che sono arrivate fino a giugno, ci sono degli arretrati che sono poche migliaia". Ma i "tanto che abbiamo cambiato le procedure", ha detto Gualtieri.Altro tema caldo laper la quale è "già stato stanziato oltre 1 miliardo e "metteremo tutto quello che serve per far ripartire la scuola in sicurezza".Il Ministro annuncia anche che "a gennaio probabilmente ripartirà laE poi partirà la seconda riforma del cashback", con l'obiettivo di