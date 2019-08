Messina, lite per il parcheggio: zio e nipote uccisi a colpi di fucile, caccia all'omicida

La lite per il parcheggio finisce in tragedia: due persone, Antonino e Fabrizio Contiguglia, zio e nipote di 60 e 30 anni, sono stati uccisi a Ucria (Messina) questa sera a colpi di fucile dopo una lite nata per parcheggio con un'altra persona. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono già sulle tracce dell'omicida. Subito dopo la sparatoria è scoppiata una violentissima rissa tra persone vicine alle due vittime e all'omicida.

Pesaro, uccide moglie e si suicida, il drammatico appello delle figlie: «Siamo rimaste sole, aiutateci»

Ravenna, litiga con il compagno e lo uccide a coltellate: l'omicidio per un tradimento

Ultimo aggiornamento: 23:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA