Dipendenti licenziati con un messaggio WhatsApp da Logista. Bonaccini: «Non esiste»

Logista Bologna, dipendenti licenziati con un messaggio WhatsApp. Ira del governatore Bonaccini: «Non esiste. Coinvolgeremo il ministero per chiedere rispetto delle procedure». «Non esiste in alcun modo che in pochi secondi, il tempo di un messaggio su WhatsApp, si possano licenziare lavoratori e lavoratrici - dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sui lavoratori Logistic Time -. Le vertenze aziendali si gestiscono secondo procedure definite, nel rispetto delle norme, in tavoli ai quali siedono azienda, sindacati, istituzioni ed enti locali. Faremo di tutto per impedire un colpo di mano che calpesta in primo luogo la dignità» dei lavoratori. «Coinvolgeremo il ministero del Lavoro, per chiedere con fermezza il rispetto delle procedure previste, rigettando blitz di qualsiasi tipo».

Bonaccini: patto per non licenziare

«In Emilia-Romagna dalle situazioni di crisi, posto che in questo caso lo sia davvero, ne usciamo insieme», aggiunge Bonaccini. «Nel Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto qui da tutte le parti sociali c'è l'impegno a non procedere a licenziamenti unilaterali, fuori da un percorso di confronto e di attivazione preliminare di tutti gli ammortizzatori sociali. Non c'è spazio per strappi sulla pelle di chi lavora e a discapito del territorio», prosegue il governatore.