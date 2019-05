Legnano, le intercettazioni: «Il prezzo è stato pagato»

LEGGI ANCHE

«Il prezzo è stato pagato». Queste le parole usate dal'assessore di Legnano (Milano) Chiara Lazzarini per definire i 1046 voti passati al ballottaggio al sindaco di Legnano Gianbattista Fratus, arrestato stamane per corruzione e turbativa d'asta, da Luciano Guidi, candidato sindaco alle amministrative 2017 per la lista civica Alternativa Popolare, in cambio di un posto per la figlia Miriam nel cda della partecipata Aemme Linea Ambiente s.r.l di Legnano.Fratus, candidato del centrodestra con 9196 voti al primo turno, vinse le elezioni con un totale di 10865 preferenze. L'accusa per il sindaco, che non rientra nella misura cautelare di stamane, è per corruzione elettorale.