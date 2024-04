Mercoledì 3 Aprile 2024, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 16:23

Sei anni e mezzo di carcere: è quanto ha chiesto l'accusa per condannare Camilla Marianera. La Procura di Roma ha formulato la richiesta di condanna per la praticante avvocato accusata di corruzione in atti giudiziari per avere ottenuto tangenti in cambio di notizie coperte da segreto istruttorio.

Camilla Marianera, chiesta condanna a sei anni e mezzo

Il procuratore aggiunto Paolo Ielo al termine della requisitoria ha sollecitato inoltre l'invio degli atti per falsa testimonianza in relazione alla deposizione in aula del titolare di uno studio dentistico romano che, secondo l'accusa, avrebbe fornito un finto alibi.

La procura ha inoltre chiesto l'attenuazione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Il 15 marzo scorso il suo compagno, Jacopo De Vivo, è stato condannato in abbreviato per la stessa accusa a 5 anni di carcere.