Doveva accudire la nonna con i permessi della legge 104: ma era in vacanza a Bangkok

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfittava dei permessi dellaper accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne diè stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per giusta causa. L'uomo è stato incastrato dalle foto postate su Facebook, che lo ritraggono aa Capodanno e aa Ferragosto insieme alla compagna.Secondo la guardia di finanza, nel 2017 l'uomo aveva chiesto la concessione di tre giorni consecutivi di permesso "agganciandoli" a ferie o a riposi settimanali, in modo da aver a disposizione un periodo più lungo. Le indagini, coordinate dalla procura di Spoleto, sono state avviate con l'esame del profilo Facebook dove gli investigatori hanno rinvenuto foto delle vacanze. Sono stati quindi esaminati i dati rilevati al centro per l'impiego, all'Inps, presso le compagnie aeree e dal datore di lavoro.