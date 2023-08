Lecce, cade dal monopattino e sbatte la testa: bimba di 13 anni in coma, è gravissima

Sono peggiorate e vengono definite gravissime le condizioni della 13enne caduta ieri sera in località Torre Saracena, vicino a Torre dell'Orso, mentre era a bordo di un monopattino elettrico con un'amica, anche lei minorenne, che non ha riportato ferite. Alle 13enne ricoverata in rianimazione, invece, l'impatto violento della testa sull'asfalto ha provocato un'emorragia e le ha fatto perdere conoscenza. Nella zona dell'incidente, in cui non sono coinvolti altri mezzi, è attivo un servizio di noleggio di monopattino elettrici vietato ai minori di 14 anni.

Cosa è successo

La 13enne ieri sera è caduta dal monopattino elettrico e ora è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto. L'incidente è avvenuto a Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove la giovane, originaria di Bari, era probabilmente in vacanza. Sulla dinamica dell'accaduto indagando i carabinieri.