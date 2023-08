Foggia, 13enne in monopattino investito da un auto in centro: è gravissimo. Traffico in tilt

Un ragazzino di 13 anni su un monopattino è stato investito ed è rimasto gravemente ferito questa sera a Foggia poco prima delle 20 in via della Repubblica in pieno centro cittadino. L'uomo che conduceva l'auto che lo ha travolto si è fermato a soccorrere il ragazzo che è stato trasportato in ambulanza in codice rosso in ospedale. Il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti.

Foggia, 13enne investito da un'auto

Il tredicenne ha un trauma cranico esteso e lesioni alla milza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. A causa dell'incidente la polizia locale che sta indagando sull'accaduto è stata costretta a chiudere un tratto della via per alcune ore.