Bambino di 2 anni morto in piscina ad Asti, indagata la nonna per omicidio colposo. Attesa l'autopsia

Per il bambino di due anni trovato morto riverso nella piscina di casa ad Asti, c'è un indagato. È la nonna del piccolo, unico adulto presente in casa al momento del fatto. Il bimbo è morto l'altro ieri al Regina Margherita di Torino dopo che era stato trovato riverso nella piscina privo di sensi. L'accusa formulata dalla procura di Asti è quella di omicidio colposo. L'autopsia sul corpo del bambino, contrariamente a quanto comunicato ieri, sarà effettuata nella giornata di oggi.

L'avvocato della nonna: «Distrutta dal dolore, ha cercato di salvarlo»

«Escludo ogni tipo di responsabilità della mia assistita - dichiara l'avvocato Simona Trimarco di Asti, che difende la nonna del bambino - La famiglia è distrutta dal dolore.

La nonna si è sempre occupata dei nipoti egregiamente, era presente in casa e ha tentato di salvare il piccolo praticandogli anche il massaggio cardiaco, prima che arrivassero i soccorsi». Saranno gli esiti dell'autopsia a permettere di far luce sulla dinamica della tragedia che, ancora oggi, non è chiara. Potrebbe essersi trattato di un incidente o di un malore.