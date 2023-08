Giovane si tuffa nel Lago Morto e non riemerge: trovato il corpo senza vita. L'amica: «Era su un materassino, la corrente l'ha portato via»

Lago Morto, scivola dal materassino e scompare: è morto annegato Andrei Boicenco, 20enne residente a Mestre e di origini russe. I sommozzatori da ieri alla sua ricerca hanno infatti individuato il suo corpo nelle profondità delle acque del Lago di Morto, nella parte nord del territorio comunale di Vittorio Veneto. Poco dopo le 17 di ieri pomeriggio, Andrei è caduto in acqua senza mai più riemergere. Dopo aver cercato disperatamente di risalire in superficie, il giovane è stato risucchiato dalla corrente. Secondo le prime ricostruzioni il giovane è stato visto bere del superalcolico mentre si trovava nel materassino in acqua. Poi la caduta e i tentativi vani di restare a galla. I tre amici che erano con lui hanno provato a buttarsi in acqua per soccorrerlo ma non sono riusciti a raggiungerlo. Le loro urla hanno attirato l'attenzione di una signora che ha aiutato a chiamare i soccorsi. Le ricerche sono proseguite per tutta la serata e proseguiranno oggi con un robot subacqueo. Essendo infatti il lago non balneabile, come indicato da appositi cartelli, per i soccorritori è difficile avere informazioni precise su profondità e tipologia del fondale. Per questo motivo, e visto l'approssimarsi della notte, è arrivato da Milano un robot subacqueo che proseguirà le ricerche del corpo del giovane con l'oscurità, che sarebbe stato localizzato a 56 metri di profondità.

Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, i sommozzatori e l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni. Alle 17.24 è stato visto arrivare il primo elisoccorso che ha volato sopra il lago non dando però i risultati sperati. L'attesa del soccorso subacqueo veneziano è stato per i giovani, e ormai anche per tutti i villeggianti diventati spettatori, un momento di raccoglimento. Dopo tre ore, continuano i controlli dai sommozzatori che hanno ispezionato il punto in cui è stato disperso e scandagliato il fondale fino a 20 metri di profondità alla ricerca del ragazzo.