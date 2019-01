La sexy ladra seduce un pensionato: «Toccami come vuoi». E lo rapina di 300 euro

Non ha resistito a trascorrere qualche momento piacevole con quella bella ragazza, che ha detto di conoscerlo bene. Ma alla fine un pensionato di 82 anni, residente in città, è stato derubato di 300 euro, in buona parte appena prelevati al bancomat. Il fatto è avvenuto nelle settimane scorse, prima di Natale, nel centro di Vicenza, ma solo ieri l'anziano si è recato in Questura per denunciare l'episodio.

Ai poliziotti l'uomo ha raccontato che, mentre stava camminando in viale Trissino, è stato avvicinato da una Fiat Panda, guidata da una donna avvenente, che lo ha salutato calorosamente e invitato a salire in auto. Dopo avergli chiesto informazioni relative alla sua salute la giovane si è profusa in avances sessuali nei confronti dell'anziano, che non ha saputo resistere. Poi lo ha abbracciato, gli ha preso la mano e si è fatta toccare nelle parti intime, pregandolo di non smettere e di accarezzarla dappertutto.

A quel punto il pensionato, scandalizzato quanto imbarazzato della situazione scabrosa, è sceso velocemente dall'auto, accorgendosi subito che il portafoglio (molto probabilmente è stata la giovane a sfilarglielo durante il "momento di intimità") era sul sedile. A quel punto è tornato indietro, l'ha ripreso e solo dopo, quando la ladra era già scappata a gran velocità, ha realizzato che mancavano tutti i contanti (i 250 euro appena prelevati e altri 50 euro) contenuti all'interno.



Ultimo aggiornamento: 18:13

