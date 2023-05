Venerdì 19 Maggio 2023, 05:35

Entra nella scuola gestita dalle suore e ruba i soldi per pagare le bollette, ladra “graziata”. Il 14 aprile del 2021 una donna si è introdotta nella scuola gestita dalle suore a Oriolo Romano. E dopo aver attraverso il salone dell’istituto si è recata nella stanza della superiora per rubare denaro contante.

«Non era la prima volta che accadeva - ha raccontato in aula la suora che gestisce la scuola -, era già accaduto poco tempo prima. Aveva preso 600 euro ma io pensando che fosse in una situazione drammatica non ho fatto nulla. Poi però è tornata. Quella mattina, dopo aver accolto i bambini che entravano a scuola, la bidella mi ha detto che c’era una donna ad attendermi. Mi chiese un lavoro, mi disse che era disperata perché le avevano tolto il figlio e le servivano soldi. Io dissi che in quel momento non sapevo come aiutarla». L’imputata però non si sarebbe allontanata subito dall’istituto.

«Appena uscita dalla stanza - ha detto ancora la suora - la bidella e un’alunna mi dissero che c’era una donna sulle scale. E sulle scale si va solo alle nostre camere. Così sono andata a vedere. Nelle camere delle mie consorelle aveva preso solo pochi spicci, nel mio cassetto invece 785 euro che avevo messo da parte per pagare la bolletta del gas». La religiosa questa volta chiama subito i carabinieri. I militari dopo aver fatto un sopralluogo insieme alla suora iniziano a cercare la donna, che viene rintracciata alla stazione di Oriolo Romano. «Ai carabinieri - ha detto ancora la superiore - ha consegnato i soldi che aveva rubato. E io ne sono tornata in possesso».

L’imputata a processo davanti alla giudice Ilaria Inghilleri era accusata di furto aggravato. La suora ieri mattina ha deciso di ritirare la querela e di non far punire la donna: «Sì ritiro la querela, anche se due mesi fa l’imputata è riuscita di nuovo a entrare nell’istituto, questa volta senza portar via nulla».