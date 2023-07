Jesolo, incidente all'alba tra due auto: Mattia Pavanetto e Tommaso Cattai muoiono a 23 anni

Tragico incidente frontale questa mattina alle 5.45 a Jesolo: due ragazzi morti poco più che ventenni. L'incidente è avvenuto lungo via Piave Nuovo nei pressi della "Carrozzeria Piave". A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri, una Toyota Yaris e una Citroen Picasso.

Deceduti gli occupanti della piccola utilitaria, due ragazzi sono Mattia Pavanetto, 24 anni di San Donà di Piave e Tommaso Cattai, 23 anni di Musile di Piave. Alla guida della vettura coinvolta nello schianto c'era proprio Cattai. Grave il conducente dell'altra auto, un 38enne di Eraclea.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Citroen Picasso, poi trasferito in ospedale. Sul posto il Suem anche con l'eliambulanza.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9:00.

Il cordoglio dell'associazione albergatori

Uno dei due ragazzi deceduti, Mattia Pavanetto, di 24 anni, è figlio di Mauro, conosciuto e stimato albergatore della città di Jesolo, gestendo l’hotel Sayonara. «Sono tragedie, queste, che lasciano senza parol - esordisce il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarin - La famiglia Pavanetto è associata Aja, la conosciamo e stimiamo. Non posso che stringermi a loro, condividendo il loro immenso dolore, porgendo le condoglianze mie personali, del consiglio e di tutta l’Associazione». Mauro Pavanetto è anche presidente del Consorzio Lido Solemare. E’ al suo secondo mandato in seno al cda di Federconsorzi Arenili. «Un professionista che si è messo a disposizione della collettività, prima come presidente del Consorzio e poi come consigliere in Federconsorzi - ricorda il presidente Antonio Facco, che confida di essere stato colto da un leggero malessere quando ha appreso la notizia - Quando hai figli la tua vita stessa è legata a loro. Tragedie come queste non sono neppure immaginabili per chi non le vive in prima persona. Quindi non posso che esprimere a Mauro, alla sua famiglia, tutta la mia vicinanza, in questo momento così difficile. Porgo a loro le condoglianze di tutto il consiglio».



Contarini e Facco hanno espresso le condoglianze anche alla famiglia di Tommaso Cattai, l'altro ragazzo venuto a mancare nella tragedia di via Piave Nuovo e che viaggiava in auto con Mattia.