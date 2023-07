Angelo Pace muore a 31 anni, incidente con la moto ai Castelli Romani. Schianto tra due auto tra Velletri e Cisterna: 4 feriti, anche una bambina

Tragedia ai Castelli Romani dove un motociclista di 31 anni di Valmontone, Angelo Pace, è morto sulla strada provinciale 18 C denominata Pratoni del Vivaro, nel comune di Rocca di Papa, a causa di un incidente a bordo della sua moto, una Suzuky 750. Operatore di un supermercato, era molto conosciuto e apprezzato nella sua cittadina. Il centauro, in gita con degli amici ai Castelli, ha perso la vita poco prima delle 13 di ieri dopo essersi scontrato con una Dacia Sandero che usciva da una stradina secondaria alla sua destra. Alla guida del veicolo un ragazzo 32enne di Genzano con a bordo una ragazza.

L'altro incidente

Un altro grave incidente si è verificato su via Cisternense, alle 17, in piena zona rurale tra Velletri e Cisterna. Due auto sono venute in contatto su un incrocio e dopo lo scontro una Opel Crossland si è ribaltata in un terreno agricolo dopo uno scarrocciamento di circa 50 metri.

Per soccorrere i feriti e farli uscire dalle auto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Velletri.

Presenti con diverse ambulanze anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in vari ospedali della zona una bambina con il padre e la madre, che si trovavano a bordo dell'auto ribaltata, e un'altra donna 40enne che guidava una Fiat 500. I carabinieri della compagnia di Velletri hanno svolto i rilievi e chiuso la strada per circa un ora e mezza, mentre il deposito stradale veliterno ha rimosso i mezzi dalla carreggiata con il carro gru per poter riaprire la provinciale nel tardo pomeriggio. I feriti non sarebbero in pericolo di vita anche se hanno riportato traumi e ferite piuttosto serie.

(Foto Luciano Sciurba)