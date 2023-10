Israele Hamas, caos nei cieli: voli cancellati per Tel Aviv, le compagnie che hanno sospeso le tratte

Caos nei cieli di Israele, ovvero stop ai voli di numerose compagnie aeree mondiali che hanno sospeso le tratte verso il Paese o hanno messo in guardia contro possibili ritardi e disagi.

Come riporta la Bbc, Virgin Atlantic ha annunciato cancellazioni di voli verso Tel Aviv (annullati otto collegamenti tra Tel Aviv e Heathrow fino a mercoledì) e British Airways ha modificato i programmi di volo. «La sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale viene sempre prima. Il programma dei voli verso Israele sarà rivisto e riesaminato costantemente», ha detto un portavoce di Virgin Atlantic.

Pochi i voli sugli scali israeliani dopo la cancellazione delle tratte da parte di numerosi compagnie (da Flighradar24)

Servizi sospesi anche per Air France, Lufthansa ed Emirates, dopo che i militanti palestinesi di Hamas hanno dichiarato di avere preso di mira l'aeroporto israeliano Ben Gurion.

Stesso discorso per Ryanair, un cui velivolo è stato costretto a fare rotta su Cipro dopo essere stato costretto a rinunciare all'atterraggio al Ben Gurion nei cui pressi erano caduti missili di Hamas, e per le compagnie americane United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines, che hanno fermato i voli diretti verso Israele. «Lo stop durerà fino a che le condizioni non saranno tali da permettere una ripresa dei voli», si legge in una nota di United. Anche la compagnia di crociere Royal Caribbean ha fatto sapere di «avere apportato modifiche a vari itinerari nell'area coinvolta». Ai viaggiatori è stato sconsigliato di recarsi in Israele, tranne che per i viaggi essenziali.