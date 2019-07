Travolto e ucciso da un'auto-pirata nella notte: il cadavere di un giovane ciclista trovato in un fosso

Travolto da un'auto-pirata che l'ha scaraventato nel fosso facendolo morire oppure uscito di strada per una disattenzione o un malore senza che nessuno se ne sia accorto. E' un mistero quello innescato dal ritrovamento del cadavere di un giovane, del quale non è stata ancora resa nota l'identità, in un fosso a Carrara, nella zona del Castello Rosso di Ficola. Vicino al corpo è stata trovata una bicicletta. Sono intervenuti i carabinieri, il 118, un'automedica di Carrara, la pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco.

