Partono per Cracovia (Polonia) ma si ritrovano a Craiova (Romania), l'incidente inaspettato di Massimo e Paola

Incidente inaspettato per una coppia di italiani partiti per le vacanze. Massimo e Paola hanno preso una aereo da Bologna credendo di andare a Cracovia, in Polonia, e invece si sono ritrovati a Craiova, in Romania. Un errore nella destinazione che, però, li ha portati a scoprire un'altra Nazione e a ricevere un'accoglienza calorosa.

Incidente inaspettato, l'accoglienza dell'aeroporto

La coppia ha ricevuto un'ospitalità fuori dal comune da parte dell'aeroporto di Craiova. I due passeggeri hanno avuto la «fortuna», come recita il post condiviso dall'aeroporto rumeno, di arrivare nella regione della Bania anche se erano decollati da Bologna. Lo staff li ha contattati per rendere indimenticabile la loro esperienza in Romania.

Il biglietto di auguri

«Benvenuto a Cracoia, ah...Craiova - si legge nel biglietto che la squadra dell'aeroporto internazionale di Craiova lascia ai due turisti -. Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un'esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerai un biglietto diretto per Craiova».

La risposta di Paola

La turista Paola ha risposto volentieri al team dell'aeroporto. Ha sottolineato che la vacanza sta andando "molto bene" e che insieme a Massimo stanno scoprendo un Paese "bellissimo". Poi ha aggiunto: "Siamo stati fortunati ad essere arrivati qui nella vostra bella Romani che stiamo scoprendo piano piano".

Verdone e il palo della morte

Un episodio che ad alcuni ha ricordato "il palo della morte" del film di Carlo Verdone del 1980 Un sacco bello. «Tabbella de marcia: Palo della morte, Vardechiana, Borzano, Cracovia». Così il truce Enzo cercava di convincere l'amico Segio per un viaggio verso la Polonia. Oggi quel palo in via Giovanni Conti, a Vigne Nuove, non c'è più. Ma la leggenda rimane ancora.