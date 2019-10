Maxi-tamponamento in autostrada: cinque auto coinvolte, traffico in tilt per ore

Maxi tamponamento sull'autostrada A10, nel tratto savonese tra i caselli di Varazze e Celle Ligure in direzione ponente. Questa mattina intorno alle 9, per motivi da chiarire, 5 auto sono rimaste coinvolte nel tamponamento: due i feriti, trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Forti ripercussioni sul traffico nella prima mattinata con code fino a 3 chilometri in direzione Savona, ora risolte.

