Incidente in A1, autocisterna va in fiamme: due morti. Autostrada chiusa fra Piacenza e Fiorenzuola, 10 km di coda

Due persone sono morte in un incidente sull'autostrada A1, tra Piacenza e Fiorenzuola, in cui sono stati coinvolti un'auto, un camion e un'autocisterna. Quest'ultima si è parzialmente incendiata e per questo una colonna di fumo nero si è levata dalla zona. Sul posto ci sono i vigili del fuoco. L'autostrada A1 è ora chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola per l'incidente al km 67 in direzione Milano. Si sono formate code e rallentamenti. Si registrano code di 5 km all'uscita obbligatoria di Fiorenzuola, in direzione Milano, e 4 km di code all'uscita di Piacenza Sud, in direzione Bologna.

APPROFONDIMENTI LAZIO Incidente Roma-Civitavecchia, camion si incendia: morto... EMILIA ROMAGNA Rapina sulla A1, assalto a un portavalori CRONACA Video FROSINONE Incidente in autostrada, muore camionista di Cassino: aveva 42...