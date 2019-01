Carlotta, 21 anni, muore schiacciata nella sua auto in un tamponamento a catena sull'A14

Un tragico incidente ha tolto la vita a Carlotta Monti, 21 anni, studentessa di Medicina dell'Università di Ferrara. La ragazza abitava con la famiglia a Fiorentina, nel bolognese. Impegnata anche nel sociale, Carlotta era una studentessa modello e lavorava al lavorava al centro visite del radiotelescopio di Fiorentina a Medicina: «Oggi è un giorno molto triste per lo staff del Radiotelescopio di Medicina. Ieri è volata via la gentile anima della nostra custode di 21 anni, Carlotta Monti, in un tragico incidente avvenuto sull'A14. La ricorderemo sempre come una ragazza solare, seria, davvero speciale... Esprimiamo le nostre condoglianze e siamo vicini alla sua famiglia. Carlotta ci mancherai!».

L'incidente è avvenuto sull'A14 Bis, all'altezza di San Michele. Intorno alle 10,45 un tamponamente a catena ha coinvolto tre auto tra le quali quella di Carlotta Monti. Una prima vettura con a bordo un uomo di 35 anni e tre bambini ha tamponato l'auto della ragazza coinvolgendo anche un'altra vettura dove si trovavano all'interno tre persone. Lo schianto è stato così forte che i soccorsi, una volta giunti sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della giovane ragazza. Sei i feriti nell'incidente

