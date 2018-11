Scopre il ladro nella sua ditta, gli spara e lo uccide: negli ultimi anni aveva subito 38 furti

Aveva subito 38 furti negli ultimi anni e per difendere la sua attività negli ultimi tempi dormiva dentro il capannone della sua ditta. Ma stanotte l'ultimo furto è finito in tragedia. Fredy Pacini, 57 anni, gommista, poco prima delle 4 di questa mattina, a Monte San Savino (Arezzo), ha ucciso a colpi di pistola un 29enne moldavo che era penetrato nella sua ditta sfondando una finestra per tentare un furto. E ora è indagato per eccesso di legittima difesa.



Ascoltato dal pm di turno della Procura di Arezzo, Andrea Claudiani, il gommista avrebbe spiegato che era nel pieno del sonno quando è stato svegliato dal rumore dei vetri di una finestra che erano stati infranti con una mazza.



Il titolare della ditta sarebbe quindi sceso al piano di sotto del magazzino e avrebbe sparato d'istinto contro il 29enne moldavo colpendolo agli arti inferiori e centrando l'arteria femorale. Secondo quanto emerso, il 29enne moldavo aveva un complice che sarebbe riuscito a fuggire.



Sulla questione è intervenuto anche il ministro Salvini con un post su Instagram:

«È troppo presto per parlare, dobbiamo ancora capire tutto», ha detto l'avvocato Alessandra Cheli, difensore del titolare della ditta di Monte San Savino. Il suo assistito, già sentito dal pm Andrea Clausani, non è in stato di fermo ma è indagato per eccesso di legittima difesa.

«Sto con il commerciante, presto in aula legittima difesa».