Giusy, mamma 39enne scomparsa: spunta la misteriosa telefonata all'ex amante

Cresce l' ansia e la preoccupazione dei familiari, che ad oggi non hanno più notizie. Un mistero che sembra non trovare soluzione e che con il passare dei giorni si infittisce sempre di più. Giusy Pepi, la 39 enne di Vittoria in provincia di Ragusa madre di cinque figli, scomparsa nel nulla da due settimane è introvabile. Da ieri gli agenti del commissariato di Vittoria diretti dal vicequestore Alessandro Alessandro Sciacca, hanno però un elemento nuovo su cui investigare. Infatti Davide Avola, marito della donna, ha consegnato alla polizia un numero telefonico che la moglie avrebbe chiamato dal cellulare del nipote, quattro giorni prima svanire. «Ho avuto questa confidenza da mio nipote - ha dichiarato Avola agli inquirenti -. Intorno al 10 di ottobre scorso, Giusy gli ha chiesto in prestito il cellulare dicendogli che doveva fare una telefonata alla madre. Abbiamo scoperto che in realtà non aveva chiamato mia suocera ma un uomo con il quale mia moglie aveva avuto una relazione segreta nel periodo che era fidanzata con Alessandro, il suo ex. Quando sono venuto a conoscenza della chiamata sono andato alla polizia per fonire loro il contatto telefonico».

Da questi nuovi sviluppi sembrano venir fuori che Giusy avrebbe avuto almeno tre relazioni parallele con personaggi poco raccomandabili che gravitano negli ambienti della droga e della prostituzione e che il passato le avevano creato gravi problemi. Sembra essere caduto nel vuoto anche l'ultimo appello di Gianni Pepi, fratello di Giusy.« Siamo molto preoccupati per la sorte di mia sorella - racconta Gianni - abbiamo visto e rivisto il video ripreso dalle telecamere del vicino di casa di mia sorella, dove si intravede una sagoma che sembra proprio essere Giusy ma non ne siamo convinti al cento per cento». I tecnici della polizia scientifica, attraverso un programma di riconoscimento facciale che effettua anche un'analisi antropometrica dei soggetti ripresi nelle immagini, hanno notato che la donna non sale a bordo della macchina nera, ma sembra allontanarsi quando questa riparte con una donna ed un bambino a bordo.

Le prossime ore saranno decisive quando, nelle mani della sezione investigativa del commissariato di Vittoria, arriveranno i risultati dell'esame dei tabulati telefonici delle utenze chiamate dalla donna prima di scomparire. Su questo particolare i poliziotti puntano molto anche perchè non ci sono altri elementi che potrebbero portare a ritrovare la donna scomparsa. Le speranze di ritrovarla ancora in vita ci sono ancora ma il tempo in questi casi non è dalla parte di Giusy che potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo.« Potrebbe essere tenuta segregata da qualche parte contro la sua volontà - ripete a gran voce il fratello - non sappiamo cosa le sia successo». I figli di Giusy, i due adolescenti e il maggiorenne, hanno pubblicato un post sui loro profili Facebook dove redarguiscono pesantemente la madre per averli abbandonati. Ecco cosa scrivono:« Mamma Ti auguro un giorno di provare lo stesso dolore che provo io adesso che tu ci hai abbandonati. Grazie papà che ci sei tu».



Ultimo aggiornamento: 13:12

