Mamma 40enne esce a fare la spesa e scompare, ansia a San Giuseppe Vesuviano

Una donna di 40 anni è scomparsa da tre giorni da San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Margherita Esposito, sposata e madre di due bambini si sarebbe allontanata volontariamente da casa mercoledì scorso. Secondo la prima ricostruzione, la donna sarebbe uscita a bordo della sua automobile a fare la spesa, lasciando il telefono a casa. Dal pomeriggio di mercoledì non si hanno più notizie. L'appello è stato pubblicato anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto







Sappiamo - si legge sulla pagina web della trasmissione - che la donna Nel pomeriggio di mercoledì 31 ottobre 2018, è uscita di casa per andare a fare la spesa al supermercato con la sua auto, una Fiat Punto vecchio modello di colore grigio targata AY206FW e non è più rientrata. Sappiamo che la donna verso le 18 ha effettuato un rifornimento di carburante presso il distributore di fiducia che si trova in Via Salvati davanti al supermercato. La donna indossa gli occhiali da vista. Con sé ha portato il suo portafogli con i documenti mentre ha lasciato a casa il suo cellulare

. Al momento della scomparsa Margherita indossava un giubbino di colore nero, una maglia chiara, un paio di pantaloni neri e scarpe da ginnastica bianche con tre strisce verticali di colore nero. Chi avesse notizie utili per il ritrovamento può telefonare allo 068262

