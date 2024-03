8 Marzo, la mimosa e la primavera: l'errore che in molti commettono

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:28

Con l'arrivo di marzo, c'è un'atmosfera di attesa per l'arrivo della primavera. Questo mese è noto per essere un mese di transizione, in cui la natura si prepara a risvegliarsi dopo i mesi freddi dell'inverno. Tuttavia, c'è un errore comune che molti commettono riguardo alla fioritura della mimosa e il suo presunto legame con l'arrivo della primavera. La mimosa, con i suoi delicati fiori gialli, è spesso associata alla celebrazione dell'8 marzo, la Giornata Internazionale della Donna. Questo fiore viene regalato e scambiato come simbolo di rispetto, apprezzamento e solidarietà verso le donne di tutto il mondo. Tuttavia, la sua fioritura non deve essere fraintesa come un segno inequivocabile dell'inizio della primavera. La mimosa non fiorisce in primavera Contrariamente alla credenza popolare, la mimosa non fiorisce esclusivamente durante i mesi primaverili. Originaria dell'Australia, la mimosa si è diffusa in Europa principalmente nell'Ottocento, dove è stata coltivata per il suo valore ornamentale. In Italia, è diffusa soprattutto lungo le coste del centro-sud e sulle isole maggiori, ma si trova anche in alcune regioni settentrionali, come la Liguria e le zone prealpine. La fioritura della mimosa inizia generalmente a gennaio e può protrarsi fino a marzo. Questo significa che durante l'8 marzo, quando la mimosa è in piena fioritura, potremmo trovarci ancora in pieno inverno, con temperature fresche e giornate brevi. L'errore che in molti commettono è quello di pensare che la mimosa sia un fiore primaverile ma abbiamo visto che non è così. Nonostante il suo aspetto luminoso e festoso, la mimosa non è quindi un indicatore affidabile dell'arrivo della primavera. La tradizione legata a questa pianta offre comunque un'occasione per celebrare le donne e riflettere sulle sfide e i progressi nell'avanzamento dei diritti delle donne. Photo Credits: Shutterstock; music by Korben MKdB



