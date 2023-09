Trenta gatti scomparsi nel Bolognese, taglia di 4mila euro sul "rapitore": «I proprietari hanno paura»

Sono circa una trentina i gatti scomparsi nell'ultimo mese sull'Appennino bolognese. L'ultimo felino di cui si sono perse le tracce si chiama Eddy, un micione di 12 chili di cui i proprietari hanno pubblicato le foto su alcuni gruppi social, spiegando che è sparito da giovedì 31 agosto a Vado, frazione Monzuno (Bologna). «Siamo disperati» scrivono, offrendo una ricompensa di mille euro a chi lo potrà riportare a casa.

Abbandoni record di gatti, la denuncia dell'Una: «Lanciati anche dalle auto pur di disfarsene»

Gatti scomparsi, è caccia al rapitore

Oltre alle ricompense offerte dai proprietari, ora c'è una vera e propria taglia di 4mila euro, messa a disposizione dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente Aidaa. «La questione è scottante e allarmante - scrive la stessa associazione - e i proprietari di gatti cominciano ad aver paura.

Le ipotesi

Gli animalisti di Aidaa non escludono che, come già accaduto altrove, i gatti possano essere stati rapiti da qualche accumulatore seriale o essere finiti nelle mani di sette esoteriche o sataniste che operano in Appennino. Un'ipotesi che, tuttavia, viene considerata secondaria dagli stessi animalisti.