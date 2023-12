Frascati, una mostra dedicata ai bambini con la sindrome Beckwith-Wiedemann

È possibile ridurre un bambino a un cromosoma? Da questa domanda nasce "Io, 11p15.5", la mostra aperta a Frascati (Roma) nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 dicembre, presso le Mura del Valadier (via del Castello 19, orario 10-19).

Le immagini in bianco e nero di Dael Maselli, 31 ritratti e 8 foto di gruppo di vari bambini affetti dalla sindrome di Beckwith-Wiedemann (Bws), mostrano l’individualità di ciascuno, benché accomunato agli altri da una malattia genetica rara.

La Bws si verifica in un caso ogni 10mila nascite e può comportare l’iperaccrescimento di alcuni organi (lingua o un arto rispetto al proprio speculare) e un maggiore rischio oncologico già in età pediatrica: la sigla alfanumerica 11p15.5 indica appunto il cromosoma, il frammento di Dna individuato come causa.

Realizzate in collaborazione con Aibws, l'associazione italiana della sindrome di Beckwith-Wiedemann, le immagini dimostrano che la sindrome, per quanto rara, è semplicemente una caratteristica di quei bambini. L'ingresso è libero.