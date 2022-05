Forlì, marito e moglie romani si sparano contemporaneamente in una villetta a Forlì. La pista della setta “della fine del mondo”. Erano ex dipendenti del Senato

Lui e lei morti nella loro abitazione nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Forse i protagonisti di questo raro e duplice suicidio temevano la fine del mondo: ciascuno avrebbe usato la sua pistola, posseduta regolarmente, per togliersi la vita. I cadaveri di Paolo Neri, 67 anni, e della moglie Stefania Platania, 65, ex dipendenti del Senato ora in pensione, sono stati trovati ieri sera in viale dei Pini dai vigili del fuoco. L'uomo è originario di Marino, in provincia di Roma, la donna della Capitale. Sono stati i figli della coppia ad allertare i carabinieri perché non riuscivano a contattare i genitori da qualche giorno. In azione i carabinieri della Compagnia di Meldola che hanno trovato le pistole e anche un biglietto, lasciato dalla coppia. Un raro caso di duplice suicidio. La casa dove la coppia romana trascorreva l'estate è nei pressi della cittadella Sportilia, dal 1990 sede di ritiri di squadre di tutti gli sport a cominciare dalla nazionale di calcio di Arrigo Sacchi in occasione dei Mondiali.

La pista della setta della fine del mondo

I due cadaveri sono stati trovati sul letto. Fatale, per entrambi, un colpo di pistola in bocca. Le armi sono state trovate sul letto. Sulle motivazioni l'ombra di una setta: nella camera della villetta sarebbe stata trovata una lettera per i figli in cui si adombra l'appartenenza a un gruppo che preannunciava come imminente la fine del mondo.

Quale gruppo? per ora non è dato saperlo, ma intanto si può ricordare che proprio Spinello dai primi anni del millennio ospita alcune decine di appartenenti alla Scuola di Illuminazione Ramtha (Ramtha’s School of Enlightenment) che periodicamente hanno accolto fino a 2mila persone per eventi nel piccolo centro romagnolo. Ramtha, secondo questa Scuola, è un saggio guerriero di Atlantide che si manifesta attraverso la medium americana, Jz Knight, che conta su numerosi libri tradotti anche in italiano. I maxi raduni potevano appunto contare sulle strutture di Sportilia. Da una decina d'anni, tuttavia, l'attività si è rarefatta limitandosi al mondo del web, ma in paese ricordano le bene la costruzione o la ristrutturazione di numerose ville e villette dotate di bunker sotterranei. Il motivo? Per la scuola di illuminazione Ramtha - e non solo per essa - il mondo sarebbe finito il 21 dicembre 2012. E Spinello sarebbe stato uno dei rari luoghi a salvarsi. Problemi con la comunità locale, a ogni modo, non ce ne sono mai stati: anzi, questa

Il sindaco

«A fatti così non siamo abituati». Così Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia, 4mila abitanti a proposito del ritrovamento dei due coniugi trovati morti. «Non li conoscevo personalmente ma so che non erano residenti a Santa Sofia, lo sono stati in passato, e ora qui avevano una seconda casa da diversi anni». La stessa in cui ieri sera carabinieri e vigili del fuoco hanno dovuto forzare la serratura, a quanto appreso, per entrare, dopo che dei due pensionati i figli non avevano notizie da un paio di giorni. «Ho parlato con qualche vicino - aggiunge il sindaco - ma finora non è emerso nulla di strano» che possa far pensare al gesto estremo dei due.