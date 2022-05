Stefania Pivetta uccisa con la figlia di 16 anni a martellate: fermato il marito Alessandro Maja. Colpito anche l'altro figlio, è grave

Ha ucciso moglie e figlia nel sonno, probabilmente a colpi di martello, e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto stamattina in un'abitazione di via Torino a Samarate ( Varese). I corpi di una donna, Stefania Pivetta e di sua figlia Giulia di 16 anni, sono stati trovati verso le 8 in casa. Ferito anche l'altro figlio, Nicolò, di 23 anni trasportato in condizioni gravissime in elicottero all'ospedale di Varese. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Si sospetta una tragedia in ambito familiare.

APPROFONDIMENTI SABAUDIA Romina De Cesare uccisa in casa a coltellate per gelosia.... ITALIA Foto

Il padre trovato insanguinato

L'uomo di 57 anni, Alessandro Maja, secondo una prima ricostruzione, ha impugnato un martello e ha colpito tutta la sua famiglia, uccidendo la moglie, sessantenne, e la figlia minore di 16 anni, per poi scagliarsi contro il figlio maggiore, 23 anni. Successivamente, a quanto emerso, ha tentato di darsi fuoco. Soccorso dopo la telefonata al 112 da parte dei vicini che hanno udito le urla, è stato portato in ospedale a Busto Arsizio ( Varese).

I due giovani sono stati aggrediti nel letto della loro camera, la madre sul divano. Il padre e marito, ancora sporco di sangue, avrebbe cercato poi di uccidersi dandosi fuoco. Al momento si trova piantonato all'ospedale di Varese, dove è stato portato dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa e l'arrivo delle ambulanze. I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli l'accaduto.

Ostia, discoteca negata a tre ragazze: «Abbigliamento poco sexy, non avete i requisiti fisici»