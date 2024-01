Folgorato da una scarica elettrica dallo scaldabagno mentre fa la doccia, morto. Il cadavere scoperto dal fratello

Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa. È accaduto a Casarano, in via Quinto Ennio. La vittima è Rocco De Nuzzo, di 52 anni.

Muore folgorato mentre fa la doccia

Da quanto si apprende, l'uomo, che viveva da solo, sarebbe stato investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno. A scoprire il cadavere è stato il fratello, allarmato perchè il 52enne non si era presentato ad un appuntamento e non rispondeva al cellulare. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri .