Sabato 18 Dicembre 2021, 14:06

Trova una valigetta con gioielli per 50mila euro e la consegna ai carabinieri: è questa la prima vittoria dell'allenatore del Casarano Calcio, Alessandro Monticciolo, che ha notato la valigetta abbandonata su un marciapiedi in pieno centro a Casarano.

Il tecnico della squadra rossoazzurra ha portato con sé il prezioso ritrovamento al campo di allenamento e l'ha consegnato a due dirigenti della società Fernando Totaro e il direttore sportivo Antonio Obbiettivo - che a loro volta l'hanno consegnata ai carabinieri. Per i militari è stato poi facile rintracciare il proprietario: un rappresentante di preziosi di Matino.

Trova valigetta con gioielli, cosa è successo

Sono le 13,30 di ieri quando il tecnico della squadra di calcio (nominato solo da pochi giorni) esce dal ristorante Corte III in via Roma, convenzionato con la società calcistica, insieme ai calciatori. Hanno appena finito di pranzare e si apprestano a spostarsi a Galatone per l'allenamento. Monticciolo sta andando verso l'auto quando nota sul marciapiedi una valigetta di colore blu, apparentemente abbandonata. Si guarda intorno, ma non c'è nessuno. Per non fare tardi all'allenamento, prende la valigetta e la porta con sé al campo sportivo di Galatone. Qui trova il dirigente Totaro e il direttore sportivo Obbiettivo ai quali racconta il fatto e consegna la valigetta, anche perché deve condurre l'allenamento.

Nessuno la apre per vedere il contenuto, però comprendono che comunque qualcuno l'ha dimenticata per strada e che probabilmente la sta cercando disperatamente. Allora i due dirigenti si mettono in macchina, tornano a Casarano e vanno alla stazione dei carabinieri per denunciare il ritrovamento. Ed è qui che scoprono che mister Monticciolo ha ritrovato per strada un vero e proprio tesoro: la valigetta era piena di gioielli, anelli, collane, braccialetti, diamanti per un valore complessivo che supera i 50mila euro.

Natale “salvato”

I carabinieri ci mettono il tempo di una telefonata per rintracciare il proprietario. Chiamano l'unica gioielleria di via Roma e scoprono che la valigetta è di un commerciante di preziosi di Matino che era stato lì in mattinata e che, disperato, aveva già contattato il titolare, chiedendogli se la valigetta l'avesse lasciata al negozio. Al negozio no, ma lì vicino sì. L'ipotesi più probabile è che il rappresentante, uscito dal negozio, abbia poggiato il prezioso contenitore momentaneamente a terra per sistemare qualcosa nell'auto. Ma poi è ripartito lasciandola sul marciapiedi.

«Quando è arrivato alla stazione dei carabinieri è stato commovente - racconta Totaro - diceva che non ci sperava più e che pensava di essersi rovinato per sempre. Tra le lacrime, non finiva più di ringraziarci e voleva per forza regalarci qualcosa. Ma il regalo ce l'ha fatto lo stesso perché è stato bello vedere questo ragazzo felice per aver ritrovato la sua preziosa valigetta e per aver salvato la sua professione». Dalla disperazione alla felicità in un attimo. Per il rappresentante di preziosi sarebbe stato veramente un Natale molto triste.