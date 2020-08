Mara Carfagna e Selvaggia Lucarelli: «Stop commenti osceni su Flavio Briatore»

Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Qualche minuto per registrare la notizia, postarla sui social e vedere, purtroppo, la pioggia di commenti al fatto del giorno. L'imprenditore è ricoverato al San Raffaele, colpito dal Covid-19 ma nonostante questo gli haters spuntano fuori per banchettare ignobilmente sullo stato di salute di un imprenditore ma, soprattutto, di un essere umano. E forse proprio per questo si è voluta esporre Selvaggia Lucarelli. La blogger ha voluto porre un freno a questo attacco "selvaggio": «Speriamo che Flavio Briatore guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business. Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa».

Anche Mara Carfagna, esponente di Forza Italia, scrive sul suo profilo Facebook: «La notizia del ricovero di Flavio Briatore per Covid ha scatenato commenti osceni e inaccettabili. Non è il momento delle polemiche. È il momento di augurare pronta guarigione a Briatore e a tutti quelli che in queste ore stanno lottando contro il virus».

