Briatore positivo: da Mihajlovic a Bonolis, tutti i contatti durante le ferie in Sardegna

Partite di calcetto, serate al Billionaire e incontri con gli amici. Ricostruire la catena di contatti con cui si è relazionato Flavio Briatore, l'imprenditore 70enne oggi risultato positivo al coronavirus, non sarà semplice per le autorità sanitarie visto che il gestore del celebre locale della Costa Smeralda di persone ne ha incontrate e pure tante, spesso raccontandolo anche su Instagram. Non si contano i personaggi noti e meno noti del mondo dello spettacolo e dello sport con cui l’ex team manager di Formula 1 ha avuto a che fare in un modo o nell'altro. In ogni caso, almeno nelle foto e nei video pubblicati su Instagram, la mascherina non appare mai sul viso di Briatore.

Uno dei possibili momenti in cui l'imprenditore piemontese potrebbe essere stato contagiato (ma non è escluso che possa aver contagiato a sua volta) è quella fatidica partita di calcetto del 15 agosto nel resort Cala di Volpe di Porto Cervo, organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi, a cui hanno partecipato moltissimi vip, tra ex calciatori, presidenti e personalità del mondo dello spettacolo. Tra questi c'era anche Paolo Bonolis, che ha già confermato di aver effettuato il tampone e di essere risultato negativo. In campo anche Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che a differenza di Bonolis, è risultato positivo al tampone. A quella partita hanno partecipato anche l'ex centrocampista della Lazio, Dario Marcolin, l'ex patron della Fiorentina, Andrea Della Valle e il cantante Fabio Rovazzi.

Qualche giorno prima, Briatore aveva incontrato l'ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi «Grande giornata oggi, sono venuto a trovare il mio amico presidente, a cui voglio tanto bene», diceva l'imprenditore in un video su instagram in cui si mostrava senza mascherina, spalla a spalla con il Cavaliere. «Lo trovo in forma».

Poi c'è il nodo Billionaire, dove sono risultati positivi 63 membri dello staff. Per ora non si sa con quanti di questi Biatore sia entrato in contatto. Il 13 agosto su Instagram Briatore pubblicava una foto con la direttrice artistica del locale, Monste Moré e il cantante Alessandro Ristori. Anche per loro niente mascherina.

Tra i vip che hanno incontrato Briatore negli ultimi giorni e che adesso rischiano di essere contagiati dal Coronavirus c’è anche Renzo Rosso, imprenditore fondatore del marchio “Diesel”. Sotto osservazione anche il figlio Nathan Falco.



