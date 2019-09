Firenze, cade da un terrazzo alto 8 metri: grave diciannovenne

Grave incidente a Firenze. Un giovane inglese di 19 anni è precipitato all'una nella notte di lunedì 9 settembre da un'altezza di 7-8 metri dal terrazzino di un palazzo in via San Gallo, nel centro storico del capoluogo toscano. Il ragazzo è stato portato in ospedale dopo essere stato soccorso nella corte interna della palazzina in cui è avvenuto l'incidente ed è adesso ricoverato in gravi condizioni di salute. Sul luogo si trovano i vigili del fuoco, la Polizia scientifica e i sanitari del 118, che stanno lavorando per accertare le cause di quanto accaduto.

