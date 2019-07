Bambino di 7 anni precipita dal balcone mentre gioca: salvo per miracolo

Gioca sul balcone, saltella, si sporge dal parapetto e precipita. L’incidente ha riguardato ieri un bambino di 7 anni, di Roma, in vacanza a Fara San Martino da parenti. Nella caduta il minore ha battuto la schiena e fortunatamente non ha riportato gravi danni. Soccorso dal 118 è stato poi elitrasportato all’ospedale di Pescara per essere sottoposto a prudenziali controlli. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno. Il ragazzino si stava divertendo sul balcone dell’appartamento della zia quando inavvertitamente si è sporto ed è precipitato. «Fortunatamente era cosciente e non ha riportato fratture» conferma il sindaco di Fara San Martino Carlo De Vitis. © RIPRODUZIONE RISERVATA