Precipita montando un ponteggio: operaio muore in via Monti a Latina

Nuova tragedia sul lavoro: a meno di 48 ore dalla morte a Fondi di Alfredo Gentile per lo scoppio di un tubo ad alta pressione, questa mattina in via Monti, a Latina, un operaio edile è precipitato mentre stava allestendo un ponteggio per il rifacimento della facciata di una palazzina di quattro piani.La ditta incaricata dei lavori stava montando un ponteggio autosollevante e la vittima è precipitata dal terzo piano per motivi che dovranno essere chiariti. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Procura ha aperto una inchiesta è il cantiere è stato messo sotto sequesto su disposizione del pm Antonio Sgarrella che è arrivato sul posto in pochi minuti.