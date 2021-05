Pozzuoli, festa di comunione in casa con 38 persone, buffet e cantante neomelodico: scattano le multe

A Licola, vicino Pozzuoli, i carabinieri hanno interrotto una festa per una una comunione organizzata da un 32enne tra l'altro sottoposto agli arresti domiciliari. In casa c'erano ben 38 invitati di cui 10 minorenni, ed era stato allestito un buffet e ingaggiato un cantante neomelodico per l'occasione. I carabinieri della stazione di Licola e Monteruscello e quelli della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti e sono riusciti a sanzionare i 28 adulti presenti alla festa dove sono state violate le norme anti-covid. In più è stao segnalato il detenuto 32enne al Tribunale di sorveglianza per richiedere l'aggravamento degli arresti domiciliari.

Un caso simile a Ercolano

Non si tratta di un caso isolato: a Ercolano, lo scorso 28 maggio, i Carabinieri sono intervenuti nel centro storico e hanno sanzionato ben 11 persone presenti ad un 18esimo, in quel caso era presente il cantante neomelodico e pregiudicato Vincenzo Martire, in arte Enzo Barone.

