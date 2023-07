Spara alla compagna del fratello e poi si costituisce, choc nel Pesarese: arrestato

Femminicidio a Fossombrone (Pesaro Urbino). Un uomo è entrato nella caserma dei carabinieri visibilmente agitato e con una pistola. Le forze dell'ordine non hanno atteso tanto per capire il perché di tale choc: l'uomo ha confessato di aver sparato ad una donna di circa 40 anni, uccidendola.

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, condannato a 30 anni Davide Fontana. La zia: «Senza ergastolo non c'è giustizia»

«Ho ucciso una donna», ha detto al militare che ha raccolto la sua confessione mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello.Secondo le prime informazioni, lei era la compagna del fratello dell'uomo. A quel punto il presunto omicida si è costiuito. Sono tutte da chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'episodio, sul quale stanno indagando i carabinieri.