Mali, liberata famiglia italiani rapiti nel 2022: Rocco Langone, Maria Donata Caivano il figlio Giovanni attesi oggi a Roma

Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, la famiglia italiana che era stata sequestrata il 19 maggio 2022 nella propria abitazione alla periferia della città di Koutiala, a sud est della capitale del Mali, Bamako, dove viveva da diversi anni, «questa notte sono stati liberati».

Lo rende noto Palazzo Chigi che in una nota sottolinea come «nonostante la lunga prigionia, i componenti della famiglia Langone godono di buone condizioni di salute». Il loro rientro in Italia è previsto per oggi a Roma.

La famiglia rapita in Mali

«Il rapimento - si legge nella nota - era avvenuto da parte di una fazione jihadista riconducibile al JNIM, Gruppo di supporto per l'Islam e i musulmani, allineata con al-Qàida, attiva in larga parte dell'Africa Occidentale.