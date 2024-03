Equinozio di primavera inizia con il sole, ma nel weekend piogge improvvise: ecco dove e quando

L'equinozio di primavera è in arrivo il 20 marzo in tutta Italia e ci saranno più ore di luce. Come afferma il meteo.it avremo giornate più lunghe condite anche da aumenti graduali di temperature. L'inizio di questa stagione porterà il sole fino al fine settimana, occhio però al weekend dove in alcune parti d'Italia potrebbero esserci delle perturbazioni.

Primavera

La Primavera segna la rinascita dopo un inverno freddo, anche se quest’anno è stato eccezionalmente caldo.

Perturbazioni

Sabato 23 marzo tornerà il maltempo infatti sono previsti nubifragi al Nord e nevicate sulle Alpi fino a 800-1.000 metri di quota; al Centro-Sud le schiarite saranno ancora prevalenti. Per la domenica delle Palme si prevede una tempesta di vento, con raffiche fino a 50-60 chilometri orari da Nord a Sud con rinforzi superiori in Sicilia, Sardegna, Alpi e Appennini. Oltre al vento si vivra in Italia una domenica dal sapore nuovamente invernale al Centro (specie tra Lazio e Abruzzo) con neve oltre i 1.100-1.300 metri e piogge abbondanti a quote inferiori. Maltempo anche al Nord-Est, specie tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e il sussulto primaverile diventera subito un ricordo.

Nel dettaglio

Mercoledi 20 marzo: al Nord avremo bel tempo; al Centro cielo sereno; al Sud poco nuvoloso.

Giovedi 21 marzo: Nord soleggiato; al Centro cielo sereno; al Sud ampiamente soleggiato.

Venerdi 22 marzo: Nord soleggiato; Centro poco o parzialmente nuvoloso; Sud rovesci sparsi.

Nel weekend dovrebbero esserci temporali sparsi con prevalenza a Nord-Est