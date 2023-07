Emanuela Orlandi, la sorella Natalina: «Con mio zio nulla, solo piccole avance». La famiglia: «Non spostare attenzione dal Vaticano»

Il fratello e la sorella di Emanuela Orlandi stanno tenendo una conferenza stampa insieme all'avvocato Sgro per replicare alle ultime notizie che accendono un focus, una pista investigativa sulla scomparsa della ragazza, dentro alla loro famiglia. É stato il tg La7 a parlare di molestie da parte di uno zio. Molestie rivolte alla sorella di Emanuela: Natalina Orlandi. Ed è lei che parla proprio di questi episodi. Lo conferma. Il telegiornale diretto da Enrico Mentana ha parlato anche di un carteggio tra l'ex Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e un sacerdote confessore della famiglia Orlandi: in quelle lettere si parlava proprio di presunte molestie.

Emanuela Orlandi, parla la sorella Natalina: «Avance dallo zio ma non c'è stato nulla»

Ecco quanto ha precisato Natalina Orlandi: «La cosa risale al 1978, ma con mio zio non c'è stato nulla. Lavoravamo insieme con mio zio, da lui sono state fatte semplici avance verbali, un regalino, poi quando ha visto che non c'era nessuna possibilità è finito tutto lì. Non c'è stato altro».

«Non dissi nulla a mio padre, solo al mio fidanzato Andrea poi diventato mio marito. E ne parlai in confessione col nostro padre spirituale. E ora questa cosa insignificante è stata venduta come chissà quale scoop».

La donna ha detto di escludere che lo zio Mario abbia fatto avance anche a Emanuela.

Il fratello Pietro: «Parlamento apra commissione»

Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, ha voluto lanciare un appello ai parlamentari. «Faccio appello ai senatori, sono convinto che la commissione parlamentare possa portare alla verità e infatti il Vaticano la teme e non la vuole. Mi auguro che passi la votazione. Ieri Il Vaticano ha calpestato le ultime briciole di dignità».

«Io sono convinto che Papa Francesco con l'apertura dell'inchiesta volesse fare passi avanti ma qualcuno sta facendo di tutto per spostare l'attenzione fuori dal Vaticano», ha aggiunto.