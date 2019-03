​Botte e minacce alla compagna con il neonato in braccio: arrestato

Un 29enne è stato arrestato dagli uomini delle volanti della questura di Rimini per maltrattamenti nei confronti della compagna. Alle ore 13 circa, la Sala Operativa della polizia ha inviato un equipaggio delle Volanti presso un'abitazione di via Crispi da dove era giunta una segnalazione relativa a una lite violenta tra coniugi. Giunti sul posto, i poliziotti hanno contattato la richiedente, sorella dell'arrestato, la quale, in compagnia del figlio minorenne, si trovava nell'androne della palazzina dell'appartamento. Gli agenti sono entrati nell'appartamento posto al primo piano e unica casa abitata dello stabile.

Salendo per le scalei hanno già potuto notare i segni di una lite violenta, in quanto sul primo pianerottolo era presente uno stendipanni rotto, con ancora alcuni vestiti ad asciugare. Una volta all'interno dell'appartamento gli agenti hanno notato che pure la porta d'ingresso era spalancata e danneggiata nella parte inferiore. All'interno della casa i poliziotti hanno trovato l'uomo poi arrestato e il vicino di casa, che si era messo a protezione della porta del bagno, chiusa, benché danneggiata nella parte inferiore con un calcio violento: all'interno del bagno, terrorizzata, si era «riparata» la compagna dell'uomo con il figlio neonato; la donna era tanto spaventata da non voler uscire da bagno neanche con la presenza dei poliziotti.

