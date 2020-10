Meteo, paura in Liguria: esonda il Vara, frane nello Spezzino. in Emilia allerta rossa e scuole chiuse

In Emilia Romagna sono attese raffiche fino a cento chilometri, già per la giornata di oggi. Per questo molte scuole sono rimaste chiuse, a Roma da domani pomeriggio temporali dovrebbero alternarsi a schiarite. Milano, invece, sarà lo sfondo di piogge anche intense. Da nord a sud sarà un weekend di maltempo.

Maltempo, scuole chiuse nel Modenese: attese raffiche di vento fino a 100 all'ora

E poi c'è la Liguria, dove è esondato in diversi punti il fiume Vara, tra Sesta Godano e Varese Ligure, in provincia di La Spezia. Strade provinciali interrotte, allagamenti e numerosi disagi per la popolazione. Frane a Maissana, con diverse case raggiungibili soltanto attraverso vie secondarie. Sul posto al lavoro la protezione civile e i vigili del fuoco. Le abitazioni che affacciano sul fiume, infatti, sarebbero a rischio sgombero.



Anche stamattina le piogge continuano sparse su tutto il territorio ligure, vi terremo aggiornati e raccomandiamo come sempre prudenza a chiunque debba spostarsi: mai sottovalutare un’allerta. #AllertaMeteoLIG — Giovanni Toti (@GiovanniToti) October 2, 2020

Gli aggiornamenti sono arrivati tramite twitter anche dal presidente della Regione Giovanni Toti: «A Bargone (Casarza) sì è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità». Occhi puntati pure sul torrente Petronio, a riva Trigoso in Provincia di Genova, che potrebbe superare il livello di guardia

Nell'appennino modenese l'allerta è rossa in montagna, arancione in collina e a tenere banco sono soprattutto le fortissime raffiche di vento, gli studenti così stamattina sono rimasti a casa. Frassinoro e Zocca, città di Vasco Rossi, ieri in serata hanno affidato ai social la comunicazione della chiusura degli istituti.

