Da circa a tre anni la maggior parte dei platani di viale delle Milizie sono contrassegnanti da una croce o da pallini gialli. Compresi gli alberi davanti al liceo Terenzio Mamiani, che come gli altri sono stati definiti pericolanti dopo il monitoraggio fatto dal Comune su una parte delle alberature della città: vanno potati o abbattuti.

Nei giorni scorsi alcuni grossi rami, dopo le bombe d'acqua, sono caduti vicino ad auto in sosta e movimento. E infatti c'è molta la paura tra i genitori e gli insegnanti del Mamiami. Anche perché da anni il I Municipio segnala il problema al Comune e chiede maggiore sicurezza di fronte alle scuole.

In una mozione presentata dai consiglieri in Assemblea Giulio Cesare del Pd, il capogruppo Giulio Pelonzi e Giulia Tempesta, si denuncia che «che sui platani di Viale delle Milizie, oltre la segnatura con cerchi e croci avvenuta nel corso dell’appalto comunale sul monitoraggio del 2017, non è stato effettuato alcun intervento di cura e potatura mentre, da allora, rami, fusti e chioma di foglie hanno raggiunto dimensioni tali da limitare la loro tenuta statica e la funzione ornamentale e di decoro».

Sempre i due consiglieri aggiungono che «riguardo il pericolo derivante da tali condizione di manutenzione, si rammenta come già in passato un platano di 12 metri si è abbattuto su un autobus e un pino, nella vicina viale Mazzini si è abbattuto su un passante, condizionandogli pesantemente la qualità della vita».



