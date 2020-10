​Maltempo, scuole chiuse nel Modenese: attese raffiche di vento fino a 100 all'ora. Alla luce dell'allerta meteo - rossa in montagna e arancione in collina - per il forte vento previsto nelle prossime ore su vasta parte dell'Emilia-Romagna sono diversi i comuni dell'Appennino modenese che hanno deciso di tenere chiuse le scuole nella giornata di domani, considerando che sono attese anche raffiche in grado di raggiungere i 100 chilometri orari.

Sul proprio profilo Facebook, l'Amministrazione comunale di Frassinoro avverte che «dopo una riunione urgentissima convocata dalla Protezione Civile alle 16 i comuni del Subambito Montano hanno deciso di chiudere le scuole per ridurre i rischi da caduta alberi e trombe d'aria» mentre il comune di Zocca, città di, annuncia, sempre su Facebook, spiega che «causa allerta meteo per forti raffiche di vento prevista per domani è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici, dei percorsi naturalistici e dei sentieri in genere». Inoltre, si legge ancora, «si invita la cittadinanza a mettere in sicurezza tutto ciò che si trova all'esterno delle abitazioni».

Scuole di ogni ordine e grado, ancora, saranno chiuse - sempre a causa delle condizioni meteorologiche - anche a Palagano e Montefiorino: in queste due cittadine la serrata è stata disposta per la gjornata di domani e quella di sabato. In vista delle difficili condizioni del tempo, il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, dal canto proprio ha invitato i concittadini a «ridurre gli spostamenti allo stretto necessario e procedere in auto ad una velocità moderata per essere in grado di evitare ostacoli» ed ha considerato «necessario anche togliere da balconi e davanzali oggetti e vasi per evitare che cadano rischiando l'incolumità dei passanti».

La Provincia di Modena, in accordo con i Comuni, la Prefettura e la Protezione civile, ha infine deciso di chiudere, per motivi di sicurezza, i percorsi natura in collina e in montagna, dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani. In particolare - spiega una nota della stessa Provincia di Modena - saranno chiusi i percorsi natura del Panaro, del Secchia e del Tiepido e sono possibili chiusure anche nella giornata di sabato in caso di prosecuzione dei fenomeni o per consentire eventuali verifiche di danni.