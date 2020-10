Venezia, per il maltempo attesa acqua alta domani sino a 135 cm: Mose pronto al debutto, come funziona. Le previsioni

Il maltempo tiene con il fiato sospeso il Veneto e, come spesso accade, in simili situazioni preoccupa Venezia. Dopo l'allerta meteo rossa diramata dal Governatore Zaia oggi, l'attenzione è rivolta a domani, sabato tre ottobre, quando intorno a mezzogiorno è previsto il picco di acqua alta nella città lagunare con un massimo di circa 135 centimetri.

Notevole picco di acqua alta atteso a #Venezia per domani: 135 cm intorno a mezzogiorno.

Per il #Mose un inizio col botto. Per tutti i dettagli: https://t.co/FIxe9RUZz2 pic.twitter.com/QvvAcbUqGH — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) October 2, 2020

La notizia del meteo avverso è stata confermata anche dal centro maree del Comune e, naturalmente, ci si prepara alla possibilità di un sollevamento del Mose . Le 78 dighe mobili alle tre bocche di porto della laguna potrebbero alzarsi per la prima volta in una situazione di alta marea. La decisione, tuttavia, dovrà essere presa con debito anticipo rispetto all'arrivo dell'acqua alta, in quanto ci sono dei tempi tecnici d'attivazione da rispettare. Inoltre, la capitaneria di porto dovrà provvedere a chiudere al traffico l'area con anticipo rispetto all'entrata in funzione del meccanismo.

Da oggi, d'altronde, si susseguono violente raffiche di scirocco in tutto il bacino dell'Adriatico con punte di 50 chilometri orari, da cui deriverebbero onde fino a tre metri.

