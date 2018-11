Desirée, il Riesame fa cadere l'accusa di omicidio per il nigeriano ​Chima Alinno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tribunale delha fatto cadere l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno, uno dei membri del branco indagato per l'uccisione e la violenza sessuale diMariottini, la 16enne trovata morta in uno spazio occupato del quartiere San Lorenzo, a Roma, la notte del 19 ottobre.Il Riesame ha inoltre riqualificato il reato di violenza sessuale di gruppo in violenza sessuale aggravata perché commessa in danno di una minore. A breve i giudici del Tribnunale di Libertà dovranno esprimersi sull'istanza di scarcerazione depositata dai legali degli esponenti del branco, Mamadou Gara, Minteh Brian e Youssif Salia. Chima Alinno resta a Regina Cieli ed è assistito dall'avvocato Giuseppina Tenga.