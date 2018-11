Desirée, il pusher italiano fermato grazie alla tracciabilità del medicinale portato a San Lorenzo

Marco Mancini, il pusher italiano coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio di Desirée Mariottini, è stato rintracciato grazie alla tracciatura proprio del medicinale fornito agli uomini dello stabile di San Lorenzo accusati della violenza e dell'omicidio della giovane. A rilevarlo è Federfarma Roma, attraverso il presidente Vittorio Contarina. Nel corso delle indagini, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto la confezione integra di un medicinale. Attraverso il numero di targatura sono riusciti a risalire alla farmacia romana che l’aveva venduta e alla relativa ricetta, con conseguente identificazione del paziente: un 36enne romano incensurato.

Questo sistema permette un controllo totale della filiera del farmaco e, in questo caso, è stato determinante nella cattura di un delinquente

rina, in merito al fermo dell'uomo che aveva portato farmaci (utilizzati poi insieme ad un mix di droghe per stordire Desirée Mariottini) nell’edificio di via dei Lucani.

In sostanza – commenta Contarina –, la filiera è stata percorsa al contrario. Quello della Distribuzione Per Conto (farmaci acquistati dalla Regione e distribuiti dalle farmacie attraverso una particolare procedura) è un meccanismo molto preciso e collaudato, che rappresenta un onere importante dal punto di vista professionale ma che contribuisce a distinguere le farmacie da ogni altro esercizio commerciale. Grazie a questo sistema e al lavoro delle forze dell’ordine, che cercano sempre di più la nostra collaborazione sia per la capillarità delle farmacie sul territorio che per le nostre procedure informatiche, siamo riusciti a garantire alla giustizia una delle cause della morte di Desirée

Per Mancini, intanto, la Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il procuratore aggiunto, Maria Monteleone, che coordina le indagini, chiederà al gip di convalidare il fermo avvenuto sabato a Roma per il reato di cessione di stupefacenti. Secondo gli inquirenti Mancini avrebbe fornito le sostanze stupefacenti alla ragazzina, trovata morta dopo essere stata stuprata, in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo.



Intanto il tribunale del Riesame si è riservato di decidere in merito alla istanza di scarcerazione avanzata dai difensori di Chima Alinno, il 47 enne nigeriano accusato dell'omicidio. Il tribunale della Libertà si riserverà anche per la posizione di Brian Minthe, 43 anni senegalese, la cui udienza è fissata per oggi mentre per l'altro senegalese arrestato a Roma, Mamadou Gara, 27 anni, il tribunale del Riesame ha fissato udienza per il 14 novembre.

», spiega Conta