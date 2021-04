Denise Pipitone, il conduttore della trasmissione russa: «Conosciamo il vero nome di Olesya»

Denise Pipitone, le ultime novità sul test del dna di Olesya Rostova. La trasmissione che sta indagando sul caso della misteriosa ragazza russa, rivelerà ulteriori dettagli sulla storia che sta tenendo con il fiato sospeso tutta l'Italia. Prima dell'inizio della puntata odierna, il conduttore del talk show russo ha dichiarato sui social: «Quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?». Una frase molto forte, riportata in diretta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, che fa supporre che a breve l'esito del test del dna a cui si è sottoposta la ragazza russa sarà rivelato. L'avvocato di Piera Maggio, intanto, ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto nuove informazioni dalla Russia e che oggi interverrà nella trasmissione che sta indagando sul caso.

🔴 ULTIM'ORA sul caso Denise Pipitone Il conduttore del programma russo ha scritto: "Quale sarà il vero nome di Olesya: Angela, Lidia o Denise?" Intanto da Mazara del Vallo nessuna novità pic.twitter.com/ElCFUOs3nL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 6, 2021

Avvocato Piera Maggio: «Parteciperò alla trasmissione»

«Ho appena ricevuto la comunicazione, via mail, dall'avvocato di Olesya, a questo punto parteciperò al programma russo. Ma non posso dire nulla nel merito». Lo ha annunciato all'Adnkronos l'avvocato Giacono Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bimba di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani). Alle 17 il legale parteciperà via Skype alla trasmissione della tv Primo Canale della Russia in cui si consocerà il contenuto della comunicazione sull'esame del sangue della giovane Olesya, la ragazza russa che potrebbe essere Denise.

«Ho l'embargo sul contenuto - spiega ancora Frazzitta - posso solo dire che trasmetteremo tutto in Procura a Marsala e i magistrati sanno cosa fare». «Acquisiremo il dato dopo che la tv russa avrà trasmesso la tarsmissione», spiega. E ribadisce: «Abbiamo ricevuto da parte dell'avvocato una mail di cooperation e di collaborazione, quello che ci aspettavamo e quindi parteciperò. Altro non posso dire». La trasmissione televisiva si chiama «Lasciali parlare» e va in onda sull'emittente russa Primo canale, per il primo faccia a faccia con la ragazza in cerca della propria madre.

