Lunedì 31 Ottobre 2022, 07:54

TERNI Si colora di rossoverde il Premio 5 stelle d'oro in cucina organizzato dall'Associazione Italiana Cuochi. Mariagrazia Di Bello, titolare del ristorante Le due terre, infatti, è stata premiata nella prima edizione del concorso internazionale. Un appuntamento a cui sono stati invitati 400 rappresentanti della categoria, tra cui anche chef stellati, sommelier, cuochi professionisti, junior chef e food blogger. Davanti a tanta concorrenza, Mariagrazia Di Bello è ancora incredula del riconoscimento che ha ottenuto. «Ho partecipato così, quasi per caso - racconta - ho inviato il piatto, con gli ingredienti, la preparazione, ho spedito anche il mio curriculum e fornito tutte le informazioni che venivano richieste». Di certo non si aspettava di conquistare la giuria. «Infatti rivela non sono neanche andata alla premiazione a Firenze. Solo in questi giorni mi è stato comunicato che avevo ottenuto le 5 stelle d'oro in cucina». Facile intuire lo stupore e la soddisfazione per un riconoscimento prestigioso, che premia anni di sacrifici, passione e studi. «Ho realizzato un piatto che ho chiamato Esplosione di sapori del Vesuvio - racconta ancora la titolare de Le due Terre sono Campana e volevo rendere omaggio alla mia terra». Come il nome del ristorante che nasce con l'obiettivo di dar vita ad un'esperienza di combinazioni tra la Campania e l'Umbria, le terre di origine dei due titolari, così il piatto presentato al concorso è stato una combinazione di sapori. «Ho presentato linguine con crema di broccoletti prosegue Mariagrazia tartare di salmone, uova di lombo e peperoncini gialli». Un piatto che ha conquistato il palato della giuria che, però, ha voluto conoscere anche l'esperienza lavorativa e formativa dei partecipanti al concorso. «Sono 25 anni che faccio ristorazione - dice ancora Mariagrazia Di Bello - anche se Le due terre è il mio primo locale da titolare. Tra i diversi attestati ho anche il master in pesce». Il riconoscimento ottenuto in questo concorso carica l'ambiente. «Se ho avuto questo premio è grazie a tutto lo staff continua - E' con loro che, avuta la comunicazione del riconoscimento, a fine serata ho fatto la foto di rito. Il premio è di tutti». Il piatto non rimarrà solo un bel ricordo. «Esplosione di sapori del Vesuvio fa sapere la titolare presto sarà messo a menù». Il mese di ottobre, è stato comunque prolifico di riconoscimenti. Solo qualche settimana fa, infatti, è arrivato l'inserimento del locale nel registro Eccellenze Italiane 2022-2023.