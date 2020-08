Agosto mese nero dei contagi a Roma e nel Lazio. In 22 giorni sono 1.116 i nuovi casi registrati tra la Capitale, il suo hinterland e le altre 4 province della regione. Un vero e proprio boom. In meno di un mese i nuovi positivi sono stati più di quelli contati in totale a giugno e a luglio: nei due mesi precedenti erano stati in tutto 919 (537 a luglio, 382 a giugno). E anche di più di maggio, mese della fine del lockdown, quando in 31 giorni ne erano stati registrati 1.112. Soltanto da ferragosto a ieri 22 agosto, in poco più di una settimana, i nuovi contagi nella Regione sono stati 762. Più dell'intero mese di luglio. Il doppio di tutto giugno. A pesare sono soprattutto i rientri dalle vacanze: Grecia, Croazia, Spagna. Ma soprattutto Sardegna. La regione stima che quasi la metà dei nuovi positivi di ieri (giorno record di contagi nel Lazio) rientravano dalle vacanze nell'isola.

La Capitale

I dati giornalieri di Roma ad agosto

La stragrande maggioranza dei contagiati si trova a Roma:emersi nei primi 22 giorni di. Solo ieri sono stati 153. Ain totale erano stati. A. Nell'intero mese di. Soprattutto nella Capitale sono i rientri dalle vacanze che hanno fatto schizzare e continueranno verosimilmente a far schizzare in alto la curva dei contagi. Basti considerare che in questo weekend solo negli aeroporti della Capitale sono attesi oltreda Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Più quelli in arrivo dalla Sardegna, per i quali però non c'è l'obbligo di tampone. E c'è poi il caso delle. Per i vacanzieri il risultato del tampone arriva in 48-72 ore al massimo, ma c’è chi non ha voglia di aspettare. E così va in strada, al supermercato, in spiaggia, addirittura a giocare a calcetto. E poi si scopre positivo.22/08/20

21/08/20

122

20/08/20

100

19/08/20

72

18/08/20

37

17/08/20

49

16/08/20

54

15/08/20

42

14/08/20

41

13/08/20

26

12/08/20

31

11/08/20

20

10/08/20

28

09/08/20

32

08/08/20

15

07/08/20

18

06/08/20

13

05/08/20

5

04/08/20

13

03/08/20

12

02/08/20

14

01/08/20

12



Il Lazio

I dati giornalieri nella regione

In soli 4 giorni, dal 19 al 22 agosto, nella regione sono risultati più positivi di tutto il mese di luglio:(215 il 22 - 137 il 21 - 115 il 20 - 75 il 19)22/08/20: 21521/08/20: 13720/08/20: 11519/08/20: 7518/08/20: 4317/08/20: 5116/08/20: 6815/08/20: 5814/08/20: 4513/08/20: 3612/08/20: 3711/08/20: 2310/08/20: 3809/08/20: 3808/08/20: 2007/08/20: 2006/08/20: 1805/08/20: 1204/08/20: 1703/08/20: 1502/08/20: 1701/08/20: 181.116

Luglio

31/07/20: 18

30/07/20: 18

29/07/20: 34

28/07/20: 10

27/07/20: 13

26/07/20: 19

25/07/20: 19

24/07/20: 18

23/07/20: 26

22/07/20: 16

21/07/20: 6

20/07/20: 14

19/07/20: 17

18/07/20: 20

17/07/20: 14

16/07/20: 9

15/07/20: 20

14/07/20: 18

13/07/20: 24

12/07/20: 20

11/07/20: 19

10/07/20: 23

09/07/20: 28

08/07/20: 14

07/07/20: 5

06/07/20: 19

05/07/20: 14

04/07/20: 31

03/07/20: 11

02/07/20: 11

01/07/20: 9

TOTALE 537

Giugno

30/06/20: 5

29/06/20: 9

28/06/20: 14

27/06/20: 18

26/06/20: 13

25/06/20: 12

24/06/20: 6

23/06/20: 8

22/06/20: 8

21/06/20: 8

20/06/20: 14

19/06/20: 9

18/06/20: 9

17/06/20: 10

16/06/20: 9

15/06/20: 3

14/06/20: 14

13/06/20: 25

12/06/20: 27

11/06/20: 20

10/06/20: 18

09/06/20: 23

08/06/20: 16

07/06/20: 11

06/06/20: 28

05/06/20: 9

04/06/20: 11

03/06/20: 10

02/06/20: 5

01/06/20: 10

TOTALE 382

Maggio

31/05/20: 13

30/05/20: 6

29/05/20: 16

28/05/20: 21

27/05/20: 11

26/05/20: 18

25/05/20: 16

24/05/20: 20

23/05/20: 18

22/05/20: 31

21/05/20: 25

20/05/20: 28

19/05/20: 20

18/05/20: 39

17/05/20: 50

16/05/20: 32

15/05/20: 73

14/05/20: 41

13/05/20: 38

12/05/20: 22

11/05/20: 25

10/05/20: 32

09/05/20: 47

08/05/20: 52

07/05/20: 39

06/05/20: 81

05/05/20: 67

04/05/20: 38

03/05/20: 53

02/05/20: 84

01/05/20: 56

TOTALE 1.112



